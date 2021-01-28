У Закарпатській області вночі очікується негода, на дорогах можлива ожеледь

Синоптики попереджають про погіршення погоди у Закарпатській області вночі та вранці 29 січня. Прогнозують сильний мокрий сніг та ожеледицю.

Про це повідомила держслужба "Укртрансбезпека" в Facebook.

Вночі та вранці п'ятниці у Закарпатській області та в Ужгороді очікується значний мокрий сніг, ожеледиця на дорогах, а також хуртовини на високогір'ї. Через негоду в Закарпатській області оголосили жовтий рівень небезпеки.

"Державна служба України з безпеки на транспорті закликає перевізників врахувати ці обставини при плануванні поїздок", - наголосили у службі.

Нагадаємо, завтра у більшості областей України очікується ожеледиця на дорогах, що може призвести до порушення руху транспорту. Ожеледь не прогнозують тільки у південних та східних областях.

Як писало РБК-Україна, сьогодні від сильних снігопадів потерпає Одеська область. Через негоду довелося перекрити дороги, а міжнародний аеропорт скасував частину рейсів.

Крім того, погода погіршилася не тільки в Одеській області. Більше про наслідки негоди в Україні ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.