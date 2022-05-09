На Закарпатті троє чоловіків хотіли незаконно перетнути кордон: один із них загинув, інший зник

На Закарпатті прикордонники виявили трьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Внаслідок цього втопився 30-річний чоловік, а його спільник зник безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Зазначається, що чоловіки, побачивши правоохоронців, поспішили переплисти річку Тису, яка зараз доволі повноводна.

З цим впорався один порушник, який живим дістався до суміжної країни. Тіло 30-річного супутника виявили біля румунського берега під час спільних пошукових заходів. Зокрема, доля ще одного порушника кордону наразі невідома.

В ДПСУ зазначили, що вже у травні прикордонники Мукачівського загону затримали близько двох десятків військовозобов’язаних чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон.

Крім того, від початку вторгнення РФ на ділянці зафіксовано 5 випадків загибелі чоловіків під час спроби нелегально потрапити закордон на небезпечних річкових чи гірських ділянках.

На Закарпатті чоловіки хотіли незаконно перетнути кордон (facebook.com/zahidnuy.kordon)