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На Закарпатті троє чоловіків хотіли незаконно перетнути кордон: один із них загинув, інший зник

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Закарпатська область, Понеділок 09 травня 2022 18:28
На Закарпатті троє чоловіків хотіли незаконно перетнути кордон: один із них загинув, інший зник На Закарпатті чоловіки хотіли незаконно перетнути кордон (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Тетяна Самарук

На Закарпатті прикордонники виявили трьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Внаслідок цього втопився 30-річний чоловік, а його спільник зник безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Зазначається, що чоловіки, побачивши правоохоронців, поспішили переплисти річку Тису, яка зараз доволі повноводна.

З цим впорався один порушник, який живим дістався до суміжної країни. Тіло 30-річного супутника виявили біля румунського берега під час спільних пошукових заходів. Зокрема, доля ще одного порушника кордону наразі невідома.

В ДПСУ зазначили, що вже у травні прикордонники Мукачівського загону затримали близько двох десятків військовозобов’язаних чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон.

Крім того, від початку вторгнення РФ на ділянці зафіксовано 5 випадків загибелі чоловіків під час спроби нелегально потрапити закордон на небезпечних річкових чи гірських ділянках.

На Закарпатті троє чоловіків хотіли незаконно перетнути кордон: один із них загинув, інший зникНа Закарпатті троє чоловіків хотіли незаконно перетнути кордон: один із них загинув, інший зникНа Закарпатті чоловіки хотіли незаконно перетнути кордон (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Раніше ми повідомляли, що у Львові чоловік брав 7 000 доларів за незаконний перетин кордону.

Також ми писали, що при спробі втекти з України затримали понад 2000 осіб.

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