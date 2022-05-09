На Закарпатье трое мужчин хотели незаконно пересечь границу: один из них погиб, другой исчез

На Закарпатье пограничники обнаружили трех мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию. В результате утонул 30-летний мужчина, а его сообщник пропал без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Отмечается, что мужчины, увидев правоохранителей, поспешили переплыть реку Тису, которая сейчас довольно полноводная.

С этим справился один нарушитель, который живым добрался до сопредельной страны. Тело 30-летнего спутника обнаружили у румынского берега во время совместных поисковых мероприятий. В частности, судьба еще одного нарушителя границы пока неизвестна.

В ГПСУ отметили, что уже в мае пограничники Мукачевского отряда задержали около двух десятков военнообязанных мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу.

Кроме того, от начала вторжения РФ на участке зафиксировано 5 случаев гибели мужчин при попытке нелегально попасть заграницу на опасных речных или горных участках.

На Закарпатье мужчины хотели незаконно пересечь границу (facebook.com/zahidnuy.kordon)