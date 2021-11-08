Не завантажується сертифікат в "Дії". Що робити: пояснення НСЗУ

За даними Черниша, до НСЗУ надійшло майже 10 тисяч звернень щодо такої проблеми, а українці згенерували через "Дію" вже майже 5 млн COVID-сертифікатів.

Чому не формується сертифікат

Як пояснив представник НСЗУ, найчастіше проблеми виникають через те, що лікар неправильно вніс дані про вакцинацію або дані містили якусь помилку.

Найпоширенішими є такі помилки:

дані про першу та другу дозу вносять у різні медичні картки;

лікар вніс інформацію про щеплення в інший день;

допущена помилка в даних, наприклад неправильна серія вакцини.

Що робити, якщо сертифікат не завантажився

За словами Черниша, якщо лікар неправильно вніс дані про вакцинацію в електронну систему охорони здоров'я, то алгоритм дій один - потрібно звернутися в пункт вакцинації або безпосередньо до цього лікаря та попросити внести правильні дані. Або ж, якщо лікар ще не вніс дані, то запитати, коли це станеться.

"Тобто, можливо, він не під час візиту вніс дані, а ввечері їх внесе, або на наступний день. Потрібно це з’ясувати. Якщо в даних помилка, потрібно звернутися до цього лікаря, і лікар має виправити цю помилку. Це не може робити якийсь інший лікар, який навіть не розуміє, чи був факт проведення вакцинації", - пояснив він.

Як знайти потрібного лікаря

Ім'я лікаря, який зробив щеплення, вказують на довідці, яку видають в центрах вакцинації. Якщо такої довідки не дали чи ви не знаєте, як знайти цього медика, то, як зазначає Черниш, можна звернутися до свого сімейного лікаря.

"Також, якщо в даних про вакцинацію помилка, то автора даних про вакцинацію бачить, до прикладу, сімейний лікар. Тобто, якщо вам "Дія" не формує сертифікат через те, що в ваших даних про вакцинацію помилка, ваш сімейний лікар може побачити, який саме лікар вносив ці дані, і скоординуватися з цим лікарем для того, щоб він їх поправив", - сказав представник НСЗУ.

А от, якщо людина реєструвалася на вакцинацію через Helsi, то у розділі "Медкарта - Мої вакцинації" буде вказано посилання на лікаря, який проводив щеплення.