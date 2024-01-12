Грозят штрафы. Какие услуги нельзя получить без разрешения военкомата
При мобилизации в Украине на работу и обучение мужчин призывного возраста должны принимать только если у них есть военно-учетные документы.
Какими государственными и другими услугами сейчас точно нельзя воспользоваться без предварительного визита и согласования в ТЦК, в комментарии РБК-Украина рассказывает руководитель практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Иван Колганов.
Какими услугами нельзя воспользоваться без ТЦК: список
На сегодняшний день мужчинам призывного возраста без согласия ТЦК становится все сложнее реализовывать свои права, говорит Иван Колганов. Следовательно, мужчине без военно-учетного документа сегодня не удастся устроиться на работу, поступить на учебу.
В целом существуют разные виды военно-учетных документов, предусмотренные для трех категорий граждан:
- призывники должны иметь удостоверение о приписке к призывному участку;
- военнообязанные – военный билет, временное удостоверение;
- резервисты – военный билет.
"Надо обратить внимание, что принимать на работу или зачислять на обучение гражданина можно только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. Также и по пересечению государственной границы есть обязательное требование наличия военно-учетного документа", – объясняет специалист.
Как частные, так и государственные учреждения и организации обязаны проверять все документы о военном учете при приеме сотрудника на работу. Иначе работодателю грозит штраф.
Фото: Во время мобилизации и военного положения призывники военно-учетные документы должны требовать при приеме на работу (УНИАН)
"В постановлении Кабмина от 30 декабря 2022 года №1487 "О порядке организации и ведении военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" предусмотрено, что государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, учебные заведения и учреждения здравоохранения" я должны сообщать правила военного учета граждан под личную подпись в случае приема на работу или на обучение", – добавляет Иван Колганов.
В течение недели после приема на работу, обучения или увольнения, завершения обучения они должны уведомить ТЦК об изменении учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов.
Кроме того, военный билет необходим в центре занятости — без него военнообязанный не сможет обрести статус безработного.
В каких случаях военные документы потребуют в больницах
Также никаких ограничений на лечение военнообязанного в учреждениях здравоохранения в действующем законодательстве не существует, но на практике все оказывается не так просто, отмечает адвокат.
"Во время обращения в медицинское учреждение мужчины призывного возраста должны иметь при себе документы, среди которых и военно-учетный. Но это не означает, что, когда человек нуждается в срочной помощи, врачи будут интересоваться, стоит ли он на учете в военкомате. Они обязаны прежде всего предоставить необходимую медицинскую помощь", – говорит Иван Колганов.
По словам эксперта, если речь идет о плановой помощи (долговременное лечение, запланированная операция), то у пациента потребуют военно-учетный документ. В случае отказа мужчину сначала отправят в военкомат.
Напомним, при прохождении военно-врачебных комиссий можно столкнуться с некоторыми проблемными моментами. Это не только очереди: иногда врачи могут ненадлежащим образом осматривать мужчину и пропустить определенные диагнозы. Юрист дал советы, как быстро пройти ВВК мобилизованному.
Также мы писали, могут ли мобилизовать в ряды ВСУ мужчин младше 18 и старше 60 лет.
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