Загрожують штрафи. Які послуги неможливо отримати без дозволу військкомату
Під час мобілізації в Україні на роботу і навчання чоловіків призовного віку мають приймати тільки якщо у них є військово-облікові документи.
Якими державними та іншими послугами зараз точно не можна скористатися без попереднього візиту та узгодження в ТЦК, у коментарі РБК-Україна розповідає керівник практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Іван Колганов.
Якими послугами не можна скористатися без ТЦК: список
На сьогодні чоловікам призовного віку без згоди ТЦК стає все складніше реалізовувати свої права, говорить Іван Колганов. Відтак, чоловіку без військово-облікового документа сьогодні не вдасться влаштуватися на роботу, вступити на навчання.
Загалом існують різні види військово-облікових документів, передбачені для трьох категорій громадян:
- призовники повинні мати посвідчення про приписку до призовної дільниці;
- військовозобов'язані – військовий квиток, тимчасове посвідчення;
- резервісти – військовий квиток.
"Треба звернути увагу, що приймати на роботу або зараховувати на навчання громадянина можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Також і щодо перетину державного кордону є обов'язкова вимога наявності військово-облікового документа", – пояснює фахівець.
Як приватні, так і державні установи й організації зобов'язані перевіряти всі документи про військовий облік під час прийому співробітника на роботу. Інакше роботодавцю загрожує штраф.
Фото: Під час мобілізації й воєнного стану призовники військово-облікові документи повинні вимагати при прийомі на роботу (УНІАН)
"У постанові Кабміну від 30 грудня 2022 року №1487 "Про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів" передбачено, що державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації, навчальні заклади й установи охорони здоров'я повинні повідомляти правила військового обліку громадян під особистий підпис у разі прийому на роботу або на навчання", – додає Іван Колганов.
Протягом тижня після прийому на роботу, навчання або звільнення, завершення навчання вони повинні повідомити ТЦК про зміну облікових даних призовників, військовозобов'язаних і резервістів.
Крім того, військовий квиток необхідний у центрі зайнятості — без нього військовозобов'язаний не зможе набути статусу безробітного.
В яких випадках військові документи вимагатимуть в лікарнях
Також жодних обмежень щодо лікування військовозобов'язаного в закладах охорони здоров'я в чинному законодавстві не існує, але на практиці все виявляється не так просто, зауважує адвокат.
"Під час звернення до медичного закладу чоловіки призовного віку повинні мати при собі документи, серед яких і військово-обліковий. Але це не означає, що, коли людина потребує термінової допомоги, лікарі цікавитимуться, чи вона стоїть на обліку у військкоматі. Вони зобов’язані насамперед надати необхідну медичну допомогу", – каже Іван Колганов.
За словами експерта, якщо мова йде про планову допомогу (довготривале лікування, запланована операція), то в пацієнта вимагатимуть військово-обліковий документ. У разі відмови чоловіка спочатку відправлять у військкомат.
Нагадаємо, при проходженні військово-лікарських комісій можна стикнутися з деякими проблемними моментами. Це не лише черги: часом лікарі можуть неналежним чином оглядати чоловіка і пропустити певні діагнози. Юрист дав поради, як швидко пройти ВЛК мобілізованому.
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