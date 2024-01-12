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Загрожують штрафи. Які послуги неможливо отримати без дозволу військкомату

Україна, П'ятниця 12 січня 2024 07:11
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Загрожують штрафи. Які послуги неможливо отримати без дозволу військкомату Фото: Мобілізація в Україні 2024 (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Іван Колганов

Під час мобілізації в Україні на роботу і навчання чоловіків призовного віку мають приймати тільки якщо у них є військово-облікові документи.

Якими державними та іншими послугами зараз точно не можна скористатися без попереднього візиту та узгодження в ТЦК, у коментарі РБК-Україна розповідає керівник практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Іван Колганов.

Якими послугами не можна скористатися без ТЦК: список

На сьогодні чоловікам призовного віку без згоди ТЦК стає все складніше реалізовувати свої права, говорить Іван Колганов. Відтак, чоловіку без військово-облікового документа сьогодні не вдасться влаштуватися на роботу, вступити на навчання.

Загалом існують різні види військово-облікових документів, передбачені для трьох категорій громадян:

  • призовники повинні мати посвідчення про приписку до призовної дільниці;
  • військовозобов'язані – військовий квиток, тимчасове посвідчення;
  • резервісти – військовий квиток.

"Треба звернути увагу, що приймати на роботу або зараховувати на навчання громадянина можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Також і щодо перетину державного кордону є обов'язкова вимога наявності військово-облікового документа", – пояснює фахівець.

Як приватні, так і державні установи й організації зобов'язані перевіряти всі документи про військовий облік під час прийому співробітника на роботу. Інакше роботодавцю загрожує штраф.

Загрожують штрафи. Які послуги неможливо отримати без дозволу військкоматуФото: Під час мобілізації й воєнного стану призовники військово-облікові документи повинні вимагати при прийомі на роботу (УНІАН)

"У постанові Кабміну від 30 грудня 2022 року №1487 "Про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів" передбачено, що державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації, навчальні заклади й установи охорони здоров'я повинні повідомляти правила військового обліку громадян під особистий підпис у разі прийому на роботу або на навчання", – додає Іван Колганов.

Протягом тижня після прийому на роботу, навчання або звільнення, завершення навчання вони повинні повідомити ТЦК про зміну облікових даних призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Крім того, військовий квиток необхідний у центрі зайнятості — без нього військовозобов'язаний не зможе набути статусу безробітного.

В яких випадках військові документи вимагатимуть в лікарнях

Також жодних обмежень щодо лікування військовозобов'язаного в закладах охорони здоров'я в чинному законодавстві не існує, але на практиці все виявляється не так просто, зауважує адвокат.

"Під час звернення до медичного закладу чоловіки призовного віку повинні мати при собі документи, серед яких і військово-обліковий. Але це не означає, що, коли людина потребує термінової допомоги, лікарі цікавитимуться, чи вона стоїть на обліку у військкоматі. Вони зобов’язані насамперед надати необхідну медичну допомогу", – каже Іван Колганов.

За словами експерта, якщо мова йде про планову допомогу (довготривале лікування, запланована операція), то в пацієнта вимагатимуть військово-обліковий документ. У разі відмови чоловіка спочатку відправлять у військкомат.

Нагадаємо, при проходженні військово-лікарських комісій можна стикнутися з деякими проблемними моментами. Це не лише черги: часом лікарі можуть неналежним чином оглядати чоловіка і пропустити певні діагнози. Юрист дав поради, як швидко пройти ВЛК мобілізованому.

Також ми писали, чи можуть мобілізувати до лав ЗСУ чоловіків молодших за 18 і старших 60 років.

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