Південноафриканський штам COVID-19 заразніший за звичайний, - ВООЗ

Південноафриканський штам COVID-19 є більш заразним, ніж звичайний варіант. Але карантинні заходи повинні допомогти взяти під контроль його поширення.

"Цей штам є більш заразним, як і британський. Але я повинна сказати, що з впровадженням необхідних заходів, у тому числі соціальної дистанції, розповсюдження можна взяти під контроль", - зазначила ван Керкхове.

При цьому вона додала, що поки невідомо наскільки ефективні вакцини проти південноафриканського штаму. У той же час будь-якої суттєвої різниці в перебігу хвороби після інфікування новими варіантами не зафіксовано.