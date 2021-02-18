Південноафриканський штам COVID-19 заразніший за звичайний, - ВООЗ
Південноафриканський штам COVID-19 є більш заразним, ніж звичайний варіант. Але карантинні заходи повинні допомогти взяти під контроль його поширення.
Про це на брифінгу заявила експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія ван Керкхове.
"Цей штам є більш заразним, як і британський. Але я повинна сказати, що з впровадженням необхідних заходів, у тому числі соціальної дистанції, розповсюдження можна взяти під контроль", - зазначила ван Керкхове.
При цьому вона додала, що поки невідомо наскільки ефективні вакцини проти південноафриканського штаму. У той же час будь-якої суттєвої різниці в перебігу хвороби після інфікування новими варіантами не зафіксовано.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що південноафриканський штам знижує ефективність вакцини від COVID компанії Pfizer на 66%. На даний момент в компанії не знають, як збільшити її ефективність.
На сьогодні невідомо, чи поширюється цей штам в Україні. Справа в тому, що в країні немає обладнання для виявлення нових штамів і мутацій COVID-19. Український Центр громадського здоров'я направив зразки в лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Німеччині ще в кінці січня, але відповіді досі немає.