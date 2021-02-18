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Южноафриканский штамм COVID-19 заразнее обычного, - ВОЗ

Новина українською → Женева, Четверг 18 февраля 2021 16:55
Южноафриканский штамм COVID-19 заразнее обычного, - ВОЗ Фото: штамм COVID-19 из ЮАР более заразный (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Южноафриканский штамм COVID-19 является более заразным, чем обычный вариант. Но карантинные меры должны помочь взять под контроль его распространение.

Об этом на брифинге заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

"Данный штамм является более заразным, как и британский. Но я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социальной дистанции, распространение можно взять под контроль", - отметила ван Керкхове.

При этом она добавила, что пока неизвестно насколько эффективны вакцины против южноафриканского штамма. В то же время какой-либо существенной разницы в течении болезни после инфицирования новыми вариантами не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что южноафриканский штамм снижает эффективность вакцины от COVID компании Pfizer на 66%. На данный момент в компании не знают, как увеличить ее эффективность.

На сегодня неизвестно, распространяется ли этот штамм в Украине. Дело в том, что в стране нет оборудования для выявления новых штаммов и мутаций COVID-19. Украинский Центр общественного здоровья направил образцы в лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Германии еще в конце января, но ответа до сих пор нет.

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