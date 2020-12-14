RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Виплати ФОПам: в роботі порталу "Дія" можливі затримки через велике навантаження

Автор: Игорь Литвиненко

Сьогодні в Україні почали приймати заявки від підприємців на отримання допомоги в розмірі 8 тисяч гривень у зв'язку з карантином. При цьому в роботі порталу "Дія", через який можна залишити заявку, можливі затримки через рекордну активність користувачів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифровий трансформації.

"Сотні тисяч українців одночасно намагаються подати заяви на отримання виплат в дії. Якщо вам не вдається подати заяву, не хвилюйтеся, а зробіть це трохи пізніше. Причина в пропускної здатності користувачів порталу та додатки для забезпечення безпеки в дії", - повідомили в Мінцифрі.

У міністерстві запевнили, що всі бажаючі зможуть подати заявки на отримання виплат. Їх прийом завершиться 31 грудня.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна рада схвалила законопроект, яким передбачено виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям.

Виплати можна отримати, залишивши заявку на порталі або через додаток "Дія". Для цього необхідно:

  • зайти на портал державних послуг "Дія";
  • пройти ідентифікацію;
  • заповнити заяву на отримання виплати;
  • вказати номер банківського рахунку;
  • після перевірки даних в реєстрах очікувати надходження грошей на рахунок.
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України предпринимателивыплатыдія