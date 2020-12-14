Виплати ФОПам: в роботі порталу "Дія" можливі затримки через велике навантаження

Сьогодні в Україні почали приймати заявки від підприємців на отримання допомоги в розмірі 8 тисяч гривень у зв'язку з карантином. При цьому в роботі порталу "Дія", через який можна залишити заявку, можливі затримки через рекордну активність користувачів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифровий трансформації.

"Сотні тисяч українців одночасно намагаються подати заяви на отримання виплат в дії. Якщо вам не вдається подати заяву, не хвилюйтеся, а зробіть це трохи пізніше. Причина в пропускної здатності користувачів порталу та додатки для забезпечення безпеки в дії", - повідомили в Мінцифрі.

У міністерстві запевнили, що всі бажаючі зможуть подати заявки на отримання виплат. Їх прийом завершиться 31 грудня.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна рада схвалила законопроект, яким передбачено виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям.

Виплати можна отримати, залишивши заявку на порталі або через додаток "Дія". Для цього необхідно: