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Вибори не повинні призвести до спалаху коронавірусу, - Ляшко

Новость на русском → Київ, Понеділок 26 жовтня 2020 22:08
Вибори не повинні призвести до спалаху коронавірусу, - Ляшко Фото: вимірювання температури на вході в дільницю (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Проведення місцевих виборів у неділю не повинно стати причиною зростання захворюваності коронавірусом. В цілому всі приписи щодо санітарних заходів на дільницях були дотримані.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Громадського радіо".

Він зазначив, що грубих порушень не було під час роботи дільниць, хоча не скрізь дотримувалися всіх заходів. Головним порушенням було невикористання прозорих щитків членами виборчкомів і скупчення людей на дільницях.

"Зараз ми можемо констатувати, що в принципі вибори не повинні призвести до сплеску захворюваності коронавірусом", - зазначив Ляшко

Також санлікар наголосив, що за день виборів на дільниці були виклики бригад "швидкої допомоги", в рамках яких 50 осіб були госпіталізовані.

"За неділю у нас було 250 викликів швидкої допомоги на дільниці, 50 осіб госпіталізовано та стався один летальний випадок. Відбулася раптова зупинка серця і це сталося до приїзду медиків", - заявив Ляшко.

Також він повідомив, що в Україні п'ять регіонів не встигають перевіряти тести на коронавірус день у день. При цьому 12 регіонів тестують всі зразки в день отримання.

Вранці в понеділок повідомлялося, що в Україні за добу підтвердили 5426 нових випадків коронавірусу. Найбільше захворювань підтвердили в Харківській, Одеській, Житомирській і Львівській областях.

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