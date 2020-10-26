Выборы не должны привести к вспышке коронавируса, - Ляшко

Проведение местных выборов в воскресенье не должно стать причиной роста заболеваемости коронавирусом. В целом все предписания по санитарным мерам на участках соблюдались.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Громадського радіо".

Он отметил, что грубых нарушений не было во время работы участков, хотя не везде соблюдались все меры. Главным нарушением было неношение прозрачных щитков членами избиркомов и скопление людей на участках.

"Сейчас мы можем констатировать, что в принципе выборы не должны привести к всплеску заболеваемости коронавирусом", - отметил Ляшко

Также санврач отметил, что за день выборов на участки были вызовы бригад "скорой помощи", в рамках которых 50 человек были госпитализированы.

"За воскресенье у нас было 250 вызовов скорой помощи на участки, 50 человек госпитализированы и произошел один летальный случай. Произошла внезапная остановка сердца и это случилось до приезда медиков", - заявил Ляшко.

Также он сообщил, что в Украине пять регионов не успевают проверять тесты на коронавирус день в день. При этом 12 регионов тестируют все образцы в день получения.

Утром в понедельник сообщалось, что в Украине за сутки подтвердили 5426 новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний подтвердили в Харьковской, Одесской, Житомирской и Львовской областях.