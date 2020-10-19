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ЗСУ знаходяться в повній бойовій готовності для запобігання терактів

Автор: Игорь Литвиненко

Українські військові знаходяться в повній бойовій готовності для запобігання терористичних актів на важливі об'єкти. Збройні сили України готові збивати ворожі літаки будь-яких розмірів.

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Про це заявив командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наївши, передає прес-служба командування.

За його словами, в підрозділах ЗСУ на півдні країни активно тривають тренування зі знищення ворожих БПЛА (безпілотних літальних апаратів). В тому числі йде робота по виявленню і знищенню малорозмірних цілей з малою швидкістю руху і низькою висотою польоту.

"Українські військовослужбовці впевнено демонструють, що здатні не допустити терористичні атаки на важливі об'єкти і знаходяться в повній бойовій готовності збивати ворожі БПЛА", - підкреслив Наївши.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні завершили випробування першої партії некерованих авіаційних ракет РС-80 ("Оскіл"), які вже готові достроково передати української армії.

Детальніше про те, як змінилася українська армія за роки російської агресії, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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