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Спалах поліомієліту на Закарпатті: кількість хворих дітей зросла

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Ужгород, Середа 03 листопада 2021 18:36
Спалах поліомієліту на Закарпатті: кількість хворих дітей зросла Фото: кількість дітей, які заразилися поліомієлітом, в Закарпатській області зросла (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Закарпатській області кількість хворих на поліомієліт дітей зросла до п'яти. Відзначається, що всі вони не були вакциновані від інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Як повідомила виданню головний епідеміолог Закарпатської області Вікторія Тимчик, йдеться про два різних осередки, де виявили вірус поліомієліту. Причому один з них пов'язаний з недавнім спалахом інфекції в Рівненській області.

За словами медика, крім виявленого випадку поліомієліту у 12-річної школярки, інфекцію діагностували ще у чотирьох дітей. Вони мали контакти з інфікованою дитиною з Рівненської області, у якої підтвердили поліовірус II типу.

Нагадаємо, вчора, 2 листопада, у Закарпатській області у 12-річної школярки діагностували поліомієліт - вона знаходиться в лікарні, у неї паралізувало ногу.

Зазначимо, на початку жовтня в Рівненській області зафіксували випадок поліомієліту у 1,5 однорічної дитини. Його батьки відмовлялися зробити йому щеплення через релігійні переконання.

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