Вспышка полиомиелита на Закарпатье: число заболевших детей выросло

В Закарпатской области число заболевших полиомиелитом детей выросло до пяти. Отмечается, что все они не были вакцинированы от инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News .

Как сообщила изданию главный эпидемиолог Закарпатской области Виктория Тимчик, речь идет о двух разных очагах, где обнаружили вирус полиомиелита. Причем один из них связан с недавней вспышкой инфекции в Ровенской области.

По словам медика, кроме выявленного случая полиомиелита у 12-летней школьницы, инфекцию диагностировали еще у четырех детей. Они имели контакты с инфицированным ребенком из Ровенской области, у которого подтвердили полиовирус ІІ типа.