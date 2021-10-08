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Вслід за Instagram: в роботі Facebook й Whatsapp стався збій

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США , П'ятниця 08 жовтня 2021 22:28
Вслід за Instagram: в роботі Facebook й Whatsapp стався збій Фото: в роботі Facebook й Whatsapp стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вслід за Instagram, користувачі повідомили про проблеми в роботі Facebook й Whatsapp. Найбільше перешкоди спостерігаються на території західної Європи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Згідно з даними інтерактивної карти Downdetector, часткові збої в роботі Whatsapp спостерігаються на території США, однак найбільші перешкоди зафіксовані на території західної Європи, особливо в Німеччині.

Фото: в роботі Whatsapp стався збій (Downdetector)

Перешкоди в роботі Facebook спостерігаються на території західної та східної частини США. Зокрема, на доступ до платформи скаржаться користувачі західної Європи, а саме Польщі, Німеччини, Великобританії, Румунії, Італії та Франції. Деякі з регіонів України також мають перешкоди у користуванні соціальною мережею.

Фото: в роботі Facebook стався збій (Downdetector)

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що користувачі Instagram поскаржились на роботу фотоблогу 8 жовтня.

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