Вслед за Instagram: в работе Facebook и Whatsapp произошел сбой

Вслед за Instagram пользователи сообщили о проблемах в работе Facebook и Whatsapp. Больше всего помехи наблюдаются на территории Западной Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Downdetector .

Согласно данным интерактивной карты Downdetector, частичные сбои в работе Whatsapp наблюдаются на территории США, однако наибольшие помехи зафиксированы на территории западной Европы, особенно в Германии.

Фото: в работе Whatsapp произошел сбой (Downdetector)

Помехи в работе Facebook наблюдаются на территории западной и восточной части США. В частности, на доступ к платформе жалуются пользователи западной Европы, а именно в Польше, Германии, Великобритании, Румынии, Италии и Франции. Некоторые из регионов Украины также имеют препятствия в пользовании социальной сетью.

Фото: в работе Facebook произошел сбой (Downdetector)