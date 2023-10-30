Вручать могут любому. Как понять, что повестку выписывают незаконно

Всем мужчинам призывного возраста могут вручать повестки фактически где угодно, куда представители военкоматов имеют беспрепятственный доступ: на улицах, на остановках, в парках и так далее. Но иногда повестки могут вручать не по правилам.
Как понять, что повестку выписывают не по установленным правилам и можно ли в таких случаях отказаться от ее получения, в комментарии РБК-Украина объяснила юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян.
"В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане Украины во время мобилизации обязаны являться по вызову в ТЦК и СП для уточнения их учетных данных и определения их назначения на особый период", – говорит юрист.
Поэтому повестку может получить любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет.
Что должна содержать повестка по новому порядку военного учета:
Между тем, утверждать, что повестку просто вручают на улицы незаконно, не получится. Ведь действующим законодательством не определено место, где должна быть вручена повестка, поэтому фактически повестку могут вручить в любом месте: в парке, на блокпостах, на улице или другом публичном месте.
"Судебная практика идет таким путем, что надлежаще врученной считается только та повестка, которая вручена лично военнообязанному и он поставил подпись о ее получении", – замечает Татьяна Козян.
Например, есть постановления Верховного Суда от 14.12.2021 по делу №761/8429/16-к и от 28.01.2020 года по делу № 759/5435/16-к.
"Поэтому в случае, когда о получении повестки расписались жена, родители или соседи, повестка вручена неправильно. Именно поэтому, если повестка была выдана не лично и на ней нет подписи, получатель может не являться в военкомат", – подводит итог она.
Напомним, вручение повестки не обязательно означает немедленную отправку на фронт. Ведь повестки бывают разных видов: для уточнения данных, для прохождения военно-врачебной комиссии и другие. Мы писали, кого могут сразу отправить на фронт после вручения повестки.
Также специалисты объяснили РБК-Украина, где точно не могут вручить повестку и могут ли представители ТЦК останавливать транспорт, чтобы раздать повестки.
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