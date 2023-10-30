Вручать могут любому. Как понять, что повестку выписывают незаконно

Как понять, что повестку вручают не по правилам

"В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане Украины во время мобилизации обязаны являться по вызову в ТЦК и СП для уточнения их учетных данных и определения их назначения на особый период", – говорит юрист.

Поэтому повестку может получить любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет.

Что должна содержать повестка по новому порядку военного учета:

название "ПОВЕСТКА";

ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки;

номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;

дату, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;

наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилию руководителя ТЦК и СП, выдавшего повестку;

подпись руководителя ТЦК и СП, выдавшего повестку;

дату выдачи повестки;

мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.

Между тем, утверждать, что повестку просто вручают на улицы незаконно, не получится. Ведь действующим законодательством не определено место, где должна быть вручена повестка, поэтому фактически повестку могут вручить в любом месте: в парке, на блокпостах, на улице или другом публичном месте.

"Судебная практика идет таким путем, что надлежаще врученной считается только та повестка, которая вручена лично военнообязанному и он поставил подпись о ее получении", – замечает Татьяна Козян.

Например, есть постановления Верховного Суда от 14.12.2021 по делу №761/8429/16-к и от 28.01.2020 года по делу № 759/5435/16-к.

"Поэтому в случае, когда о получении повестки расписались жена, родители или соседи, повестка вручена неправильно. Именно поэтому, если повестка была выдана не лично и на ней нет подписи, получатель может не являться в военкомат", – подводит итог она.