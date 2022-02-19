Війська РФ біля кордону, День єдності та кібератака на банки: головне за тиждень

Загострення на Донбасі

Бойовики "ЛДНР" відновили обстріли мирних жителів на підконтрольній Україні території. Вогонь ведуть зі зброї, забороненої Мінськими угодами. Постраждали троє військових ООС та двоє цивільних.

17 лютого артилерійський снаряд потрапив у житловий будинок та у стіну дитячого садка у Станиці Луганській. У смт. Врубівка бойовики обстріляли кілька вулиць та ліцей. Було перебито газопровід у Луганській області.

У Донецькій та Луганській областях спостерігалися перебої з мобільним зв'язком оператора Vodafone. У МВС назвали подію цілеспрямованою диверсією та частиною плану РФ щодо дестабілізації ситуації.

18 лютого під артобстріл потрапила залізнична станція Скотувата, місто Щастя Луганської області. Бойовики обстріляли гумконвой від ООН на КПВВ "Щастя".

Президент Володимир Зеленський назвав загострення на Донбасі великою провокацією, а окупаційна влада Донецької та Луганської областей оголосила масову евакуацію мирного населення до Росії. Лідери так званих "ЛДНР" заявляють, що Україна нібито готує наступ.

Росія відводить війська?

Протягом кількох днів Міноборони РФ звітує про повернення армійських підрозділів з "навчань" до місць постійної дислокації.

Українська розвідка не підтверджує цю інформацію. Міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що йде не відведення переміщення сил. Та оскільки навчання РФ знаходяться в активній фазі, найближчим часом буде залучено ще кілька тисяч військових. За останніми даними, чисельність військ противника біля кордонів України становить 140 тисяч.

Раніше у США повідомили про відсутність доказів відведення військ Росії. Навпаки, чисельність військового контингенту збільшилася 7 тисяч після заяв уряду РФ. У НАТО також не вбачають сигналів деескалації ситуації.

Дата можливого вторгнення

Минулого тижня у західних ЗМІ з'явилися повідомлення про високу ймовірність нападу РФ 16-17 лютого. На тлі цього низка країн закликала своїх громадян виїхати з України. США, Німеччина, Канада, Австралія перемістили свої посольства з Києва до Львова.

Водночас у РНБО заявили, що не бачать приводів для наступу Росії в ці дні, чого і не сталося.

Однак у четвер, 17 лютого, президент США Джо Байден заявив, що РФ може вторгнутися до України найближчим часом. У Штатах припускають, що Росія може вдатися до провокації для вторгнення - інсценувати теракт або хімічну атаку на мирних жителів.

ЗМІ прогнозують нову можливість ескалації конфлікту 20 лютого, оскільки цього дня завершуються російсько-білоруські військові навчання і закінчується Олімпіада в Пекіні.

У свою чергу в МЗС РФ заявили, що не знають чи закінчиться ескалація після 20 лютого, оскільки це залежить не від них, і "Росія сама вирішуватиме, як і якими засобами їй забезпечувати свою безпеку".

День єднання

В Україні з'явилося нове державне свято – День єднання. Його щороку відзначатимуть 16 лютого. Під час свого звернення Володимир Зеленський заявив, що дата можливого нападу стане Днем єднання, коли українці покажуть усьому світові свою єдність.

З нагоди свята у всіх містах було піднято національні прапори, виконано гімн, у школах пройшли тематичні уроки.

Кабмін затвердив план щодо Дня єднання, який передбачає підвищення зарплат військовим з 1 березня 2022 року на 30%, створення платформи "UAразом" для інформування українців про ситуацію у сфері безпеки, прискорення створення системи тероборони.

Кібератаки в Україні

15 лютого відбулася найбільша за весь час кібератака на українські сайти. Користувачі не могли зайти на онлайн-ресурси ПриватБанку, Ощадбанку, Монобанку.

Також не працювали сайти Міноборони, Генштабу ЗСУ, ДСНС, МВС, Міністерства освіти і науки, Кабінету міністрів, Офісу президента. DDoS-атаку на портал та додаток "Дія" вдалося відбити непомітно для користувачів.

Згідно із заявою РНБО, внаслідок кібератаки фінансова та енергетична сфери України не постраждали. А сама вона мала інформаційно-психологічний характер. У СБУ помітили слід іноземних спецслужб і не виключили, що за хакерською атакою може стояти РФ.

У Держдумі РФ хочуть визнати "ЛДНР"

Державна дума Росії 15 лютого підтримала проект звернення до президента Путіна щодо визнання так званих "ЛДНР". З цією ініціативою раніше виступила Комуністична партія.

Глава РФ відреагував на звернення депутатів і заявив, що виходитиме з того, що потрібно зробити все для вирішення проблем Донбасу, але "перш за все виходячи з нереалізованих можливостей Мінських угод".

В Україні вважають, що можливе визнання Росією "ЛДНР" ускладнить ситуацію в Європі та означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей.

Альянс України, Британії та Польщі

17 лютого Україна уклала союз із Великобританією та Польщею. Міністри закордонних справ трьох країн підписали декларацію про співпрацю у сферах безпеки та торгівлі.

У документі йдеться про те, що кожна європейська держава має право обирати або змінювати свої заходи безпеки, зокрема вступати до союзів.

Британія та Польша надаватимуть підтримку Україні. Співпраця країн продовжиться по Кримській платформі, у питаннях кібербезпеки та енергетичної безпеки.

Скасування авіарейсів

На тлі загрози агресії РФ світові страхові компанії попередили авіаперевізників щодо припинення страхування літаків у небі України з 14 лютого.

Після цього літак SkyUp перервав політ у Бориспіль та приземлився у Кишеневі. Компанія KLM відмінила всі свої рейси, Vueling відмінила рейси з Парижа до Києва до кінця лютого. Декілька авіакомпаній на даний момент скоротили кількість рейсів.

Щоб стабілізувати ринок авіаперевезень, Кабмін виділив 16,6 млрд гривень для гарантії безперебійності польотів у повітряному просторі України. Також в уряді заявили, що небо над Україною залишається відкритим.

Аліна Паш не поїде на Євробачення

Після того як з'ясувалося, що довідка Держприкордонслужби про поїздку Аліни Паш до Криму виявилася підробленою, співачка на своїй сторінці в Інстаграм повідомила про відмову від участі у конкурсі.

Проте пізніше організатори Нацвідбору заявили, що Паш дискваліфікована за надання недостовірної інформації. Оргкомітет запропонував представляти Україну на Євробаченні групі KALUSH Orchestra, яка посіла друге місце під час відбору.

Перша медаль на Олімпіаді

Олександр Абраменко завоював для України першу нагороду на зимовій Олімпіаді у Пекіні. Український спортсмен фінішував із другим результатом у змаганнях з лижної акробатики. Він поступився учаснику з КНР Ці Гуанпу, але випередив росіянина Іллю Бурова.

Для Абраменка це друга олімпійська медаль, під час Ігор 2018 у Пхенчхані спортсмен завоював "золото".