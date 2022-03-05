ru ua
Сб, 05 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З Волновахи вдалося евакуювати 400 місцевих жителів

Новость на русском →
Субота 05 березня 2022 15:13
З Волновахи вдалося евакуювати 400 місцевих жителів Фото: жителів Маріуполя і Волновахи евакуюють в Запоріжжі (GettyImages)
Автор: Вадим Добровольский

5 березня з Волновахи почалася евакуація у зв'язку з триваючими активними бойовими діями російських агресорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Донецької обласної Військової адміністрації Павла Кириленка.

Станом на 14:50 сьогоднішнього дня, 5 березня, з Волновахи та навколишніх селищ вдалося евакуювати за сьогодні близько 400 жителів

Це ті люди, хто зміг напередодні дістатися до населеного пункту, біля якого зупинилася колона евакуаційного транспорту.

"Хоча на сьогоднішній день ми мали намір і необхідний транспорт для евакуації значно більшої кількості людей, рух колони змушені були припинити, оскільки росіяни знову почали нещадний обстріл Волновахи - просуватися туди було вкрай небезпечно", - зазначив начальник Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

Зараз евакуйованих людей доставляють в безпечне місце.

Раніше ми повідомляли, що окупанти відкрили вогонь по Волновасі, порушивши попередні домовленості про гуманітарні коридори.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна