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Из Волновахи удалось эвакуировать 400 местных жителей

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Суббота 05 марта 2022 15:13
Из Волновахи удалось эвакуировать 400 местных жителей Фото: жителей Мариуполя и Волновахи эвакуируют в Запорожье (GettyImages)
Автор: Вадим Добровольский

5 марта из Волновахи началась эвакуация в связи с продолжающимися активными боевыми действиями российских агрессоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

По состоянию на 14:50 сегодняшнего дня, 5 марта, из Волновахи и окрестных селений удалось эвакуировать за сегодня около 400 жителей

Это те люди, кто смог накануне добраться до населенного пункта, возле которого остановилась колонна эвакуационного транспорта.

"Хотя на сегодняшний день мы намеревались и необходимый транспорт для эвакуации значительно большего количества людей, движение колонны вынуждены были прекратить, поскольку россияне снова начали беспощадный обстрел Волновахи - продвигаться туда было крайне опасно", - отметил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Сейчас эвакуированных людей доставляют в безопасное место.

Ранее мы сообщали, что оккупанты открыли огонь по Волновахе, нарушив предварительные договоренности о гуманитарных коридорах.

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