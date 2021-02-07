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Знову прицільно стріляли: на Донбасі поранений український військовий

Новость на русском → Донбас, Неділя 07 лютого 2021 20:59
Знову прицільно стріляли: на Донбасі поранений український військовий Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

На Донбасі отримав поранення український військовий. Він потрапив під обстріл біля Новомихайловки.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Обстріл стався зі снайперської зброї. Військового доставили в лікарню.

Українська сторона повідомила про порушення перемир'я представникам СММ ОБСЄ.

Раніше ввечері повідомлялося, що російські бойовики на Донбасі один раз порушили режим перемир'я. Вони дистанційно мінували українські позиції. Тоді обійшлося без поранень.

Також глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що на дії російських бойовиків потрібно відповідати дзеркально. І не вибирати ситуації, коли варто стріляти у відповідь, а коли - ні.

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