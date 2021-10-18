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Когда включат отопление в Киеве: названо условие

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 17:28
Когда включат отопление в Киеве: названо условие Фото: стало известно, когда дадут тепло в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Отопление в Киеве в жилых домах включат после того, как среднесуточная температура будет ниже +8 в течение трех суток подряд. Но жильцы многоквартирных домов могут подавать заявки на ранее подключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев, начало подачи тепла в жилые дома зависит от погоды. Нужно чтобы в течение трех дней среднесуточная температура была ниже +8.

"Будет неправильным, когда сегодня мы включим отопление, а завтра придется открывать окна и греть воздух, а затем платить за это по счетам за коммуналку", - отметил он.

В то же время у каждого дома сегодня есть возможность подключиться к теплу уже сейчас.

"Жильцы дома большинством должны поддержать решение подключения к теплу и направить копию протокола теплоснабжающей компании - КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что отопительный сезон в Полтаве начался 17 октября.

Также стало известно, что отопление включили Львов и Луцк.

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Киев Отопительный сезон
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