Вінницька область переводить школи на дистанційку. Це стосується всіх класів

Вінницька область з 2 березня переводить всі школи на дистанційну форму навчання. Це стосується всіх класів від 1 до 11.
Про це на брифінгу заявив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає vinnitsa.info.
За його словами, на сьогодні ситуація із захворюваністю на COVID в регіоні важка.
"У нас були відкриті школи і минулого тижня ми запровадили дистанційне навчання для 5-11 класів. Але сьогодні на комісії ТЕБ та НС прийняли рішення, що дистанційне навчання для всіх, включаючи 1-4 класи", - зазначив Борзов.
Крім того, будуть діяти деякі обмеження на громадському транспорті.
У той же час мер Вінниці Сергій Моргунов відзначив, що в місті розгортають додатковий ліжка для пацієнтів з COVID. Крім того, сесія міської ради підтримала виділення понад 8 млн гривень на виплату надбавок мобільним бригадам і купівлю ІФА-аналізатора та УЗД-апарату.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Житомирську область внесли до "червоної зони", а обмеження будуть діяти вже з 3 березня.
Також стало відомо, що у Києві є ризик потрапити до "помаранчевої зони" карантину.