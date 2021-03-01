Вінницька область переводить школи на дистанційку. Це стосується всіх класів

За його словами, на сьогодні ситуація із захворюваністю на COVID в регіоні важка.

"У нас були відкриті школи і минулого тижня ми запровадили дистанційне навчання для 5-11 класів. Але сьогодні на комісії ТЕБ та НС прийняли рішення, що дистанційне навчання для всіх, включаючи 1-4 класи", - зазначив Борзов.

Крім того, будуть діяти деякі обмеження на громадському транспорті.

У той же час мер Вінниці Сергій Моргунов відзначив, що в місті розгортають додатковий ліжка для пацієнтів з COVID. Крім того, сесія міської ради підтримала виділення понад 8 млн гривень на виплату надбавок мобільним бригадам і купівлю ІФА-аналізатора та УЗД-апарату.