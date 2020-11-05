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Угорщина ввела комендантську годину: що зміниться на кордоні

Новость на русском → Київ, Четвер 05 листопада 2020 17:35
Угорщина ввела комендантську годину: що зміниться на кордоні Фото: прикордонний контроль (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Левицький

Угорщина запровадила комендантську годину в рамках боротьби з поширенням коронавірусу. У цей проміжок часу через угорський кордон пропускатимуть тільки деякі категорії іноземців.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Комендантська година діятиме на території Угорщини з 01:00 до 06:00 за київським часом. У цей проміжок часу потрапити на угорську територію зможуть лише особи, які прямують:

  • до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи в Угорщині;
  • з метою працевлаштування, але за наявності відповідних документів;
  • до місця тимчасового перебування, яке підтверджується бронюванням в готелі.

Обмеження не поширюються на водіїв вантажівок, які здійснюють міжнародні перевезення, а також осіб, які прямують через територію Угорщини транзитом.

"Такі особи повинні мати документи, які підтверджують транзитний характер подорожі: дозвіл на постійне або тимчасове проживання у країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо", - нагадали в ДПСУ.

Нагадаємо, про введення комендантської години в Угорщині стало відомо 3 листопада. Угорський уряд вирішив посилити карантин через зростання захворюваності на коронавірус.

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Угорщина ввела комендантську годину: що зміниться на кордоні
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Угорщина ввела комендантську годину: що зміниться на кордоні
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