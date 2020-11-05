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Венгрия ввела комендантский час: что изменится на границе

Новина українською → Киев, Четверг 05 ноября 2020 17:35
Венгрия ввела комендантский час: что изменится на границе Фото: пограничный контроль (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Левицкий

Венгрия ввела комендантский час в рамках борьбы с распространением коронавируса. В этот промежуток времени через венгерскую границу будут пропускать только некоторые категории иностранцев.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Комендантский час будет действовать на территории Венгрии с 01:00 до 06:00 по киевскому времени. В этот промежуток времени попасть на венгерскую территорию смогут только лица, которые направляются:

  • к месту постоянного, временного проживания или месту работы в Венгрии;
  • с целью трудоустройства, но при наличии соответствующих документов;
  • к месту временного пребывания, которое подтверждается бронированием в отеле.

Ограничения не распространяются на водителей грузовиков, которые осуществляют международные перевозки, а также лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии.

"Такие лица должны иметь документы, подтверждающие транзитный характер поездки: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование гостиницы и тому подобное", - напомнили в ГПСУ.

Напомним, о введении комендантского часа в Венгрии стало известно 3 ноября. Венгерское правительство решило усилить карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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Венгрия ввела комендантский час: что изменится на границе
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Венгрия ввела комендантский час: что изменится на границе
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