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Великобританія підтримала створення Кримської платформи, - МЗС

Новость на русском → Україна, Середа 28 жовтня 2020 07:28
Великобританія підтримала створення Кримської платформи, - МЗС Фото: Британія (pexels)
Автор: РБК-Україна

Великобританія заявила про готовність приєднатися до консультацій з питання концепції створення платформи з деокупації Криму. Посол Мелінда Сіммонс заявила, що країна підтримує суверенітет України.

Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Сіммонс підтримала концепцію Кримської платформи, додавши, що Британія залишається відданою захист суверенітету і територіальної цілісності України.

Сторони також обговорили важливість уваги міжнародного співтовариства у кримському питанні.

Раніше Еміне Джапарова обговорила з послом Словенії в Україні Томажом Менцином питання створення Кримської платформи і мілітаризацію Росією окупованого Криму. Джапарова висловила подяку за підтримку Словенією суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше США заявили про готовність працювати над створенням Кримської платформи разом з Україною.

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