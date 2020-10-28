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Великобритания поддержала создание Крымской платформы, - МИД

Новина українською → Украина, Среда 28 октября 2020 07:28
Великобритания поддержала создание Крымской платформы, - МИД Фото: Британия (pexels)
Автор: РБК-Украина

Великобритания заявила о готовности присоединиться к консультациям по вопросу концепции создания платформы по деоккупации Крыма. Посол Мелинда Симмонс заявила, что страна поддерживает суверенитет Украины.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Симмонc поддержала концепцию Крымской платформы, добавив, что Великобритания остается преданной защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны также обсудили важность внимания международного сообщества в крымском вопросе.

Ранее Эмине Джапарова обсудила с послом Словении в Украине Томажом Менцином вопрос создания Крымской платформы и милитаризацию Россией оккупированного Крыма. Джапарова выразила благодарность за поддержку Словенией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее США заявили о готовности работать над созданием Крымской платформы вместе с Украиной.

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