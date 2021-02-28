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Шмигаль про вакцинацію в Україні: всі охочі зможуть прищепитися до кінця року

Новость на русском → Київ, Неділя 28 лютого 2021 16:27
Шмигаль про вакцинацію в Україні: всі охочі зможуть прищепитися до кінця року Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця року всі охочі українці зможуть пройти вакцинацію від коронавірусу. Зараз Україна вже має контракти на 30 мільйонів доз вакцин.

Про це Шмигаль написав у Facebook.

Прем'єр зазначив, що з початку вакцинації в Україні прищепилися вже 3141 особа.

"Вакцинації відбувається відповідно до національного плану... Україна має контрактів на понад 30 млн доз вакцини, і ми продовжуємо переговори. Всі бажаючі протягом цього року зможуть отримати вакцину, адже це - наш шлях повернення до звичного життя", - заявив Шмигаль.

Він додав, що наступного тижня в Україні повинні представити новий проект, який дозволить записуватись в лист очікування на вакцинацію через додаток або вебпортал "Дія".

"Це допоможе уникнути черг і заповнення зайвих папірців", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, за суботу в Україну вакцинували майже 100 осіб. При цьому вакцинація в суботу проходила у трьох областях - Донецькій, Луганській та Херсонській.

Зазначимо, масова вакцинація в країні розпочалася 24 лютого. В Україну поки що надійшли 500 тисяч доз вакцини Covishield Oxford-AstraZeneca, чергова партія очікується на початку березня.

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