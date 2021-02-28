Шмигаль про вакцинацію в Україні: всі охочі зможуть прищепитися до кінця року

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця року всі охочі українці зможуть пройти вакцинацію від коронавірусу. Зараз Україна вже має контракти на 30 мільйонів доз вакцин.

Про це Шмигаль написав у Facebook .

Прем'єр зазначив, що з початку вакцинації в Україні прищепилися вже 3141 особа.

"Вакцинації відбувається відповідно до національного плану... Україна має контрактів на понад 30 млн доз вакцини, і ми продовжуємо переговори. Всі бажаючі протягом цього року зможуть отримати вакцину, адже це - наш шлях повернення до звичного життя", - заявив Шмигаль.

Він додав, що наступного тижня в Україні повинні представити новий проект, який дозволить записуватись в лист очікування на вакцинацію через додаток або вебпортал "Дія".

"Це допоможе уникнути черг і заповнення зайвих папірців", - додав Шмигаль.