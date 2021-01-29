Вакцинація в Україні може розпочатися з 15 лютого, - Ляшко

В Україні вакцинація від коронавірусу може розпочатися з 15 лютого. Зараз це питання знаходиться на етапі затвердження.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю BBC.

Він упевнений, що кампанія вакцинації повинна початися в Україні в лютому.

"Можемо сказати, що в районі 15 лютого. Десь так. Можливо й пізніше. Багато процесів на етапі узгодження", - заявив він.

За його словами, скасувати початок вакцинації можуть тільки у випадку форс-мажорних обставин.

"Наприклад, не відпустять партію, партія потрапить в ДТП, літак не вилетить через негоду. Якщо ми не отримаємо в лютому вакцину, то тільки через таких ось речей", - сказав Ляшко.

При цьому санлікар не відповів, яким саме препаратом почнуть вакцинацію.

"Питання в тому, яка вакцина приїде першої. Та, яка може бути виділена в рамках COVAX, яка передається Україні безкоштовно. Чи та, яку Україна законтрактувала за бюджетні кошти", - додав Ляшко.

У випадку, якщо першою Україну отримає вакцину в рамках COVAX, то це буде препарат Pfizer.

Нагадаємо, сьогодні в Україні повинні оголосити дату поставки першої партії вакцини від коронавірусу.

Також раніше Ляшко повідомляв, що українці, які перехворіли COVID-19, не отримають щеплення від хвороби в першій хвилі вакцинації.