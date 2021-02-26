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Вакцинація від коронавірусу почалася в більш ніж половині країн світу, - Bloomberg

Новость на русском → П'ятниця 26 лютого 2021 09:19
Вакцинація від коронавірусу почалася в більш ніж половині країн світу, - Bloomberg Фото: вакцина (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Процес вакцинації від коронавірусу почався вже в 100 зі 193 країн світу. Всього були щеплені понад 225 мільйонів чоловік.

Про це повідомляє Bloomberg.

Лідерами за кількістю зроблених щеплень є:

  • США - 68,2 млн доз;
  • Китай - 40,5 млн доз;
  • Великобританія - 19,3 млн доз;
  • Індія - 13 млн доз;
  • Туреччина - 8 млн доз.

При цьому за охопленням вакцинації лідирує Ізраїль, тут це на 100 осіб отримали щеплення 86,9. Далі йдуть Сейшельські острови (73,44), Об'єднані Арабські Емірати (54,39), Великобританія (29,03) і Мальдіви (26,43).

Нагадаємо, в Україні почався процес вакцинації 24 лютого. Станом на ранок 26 лютого зробили 1338 щеплень. Лідерами за кількістю зроблених щеплень є Київ, Тернопільська і Черкаська області - по 90.

Раніше РБК-Україна писало, що при вакцинації від коронавірусу потрібно при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Останній потрібен, якщо немає підписаної декларації з сімейним лікарем.

Зазначимо, в Україні за добу виявили 8003 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень в Івано-Франківській області та Києві.

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