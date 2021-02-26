Вакцинація від коронавірусу почалася в більш ніж половині країн світу, - Bloomberg
Процес вакцинації від коронавірусу почався вже в 100 зі 193 країн світу. Всього були щеплені понад 225 мільйонів чоловік.
Про це повідомляє Bloomberg.
Лідерами за кількістю зроблених щеплень є:
- США - 68,2 млн доз;
- Китай - 40,5 млн доз;
- Великобританія - 19,3 млн доз;
- Індія - 13 млн доз;
- Туреччина - 8 млн доз.
При цьому за охопленням вакцинації лідирує Ізраїль, тут це на 100 осіб отримали щеплення 86,9. Далі йдуть Сейшельські острови (73,44), Об'єднані Арабські Емірати (54,39), Великобританія (29,03) і Мальдіви (26,43).
Нагадаємо, в Україні почався процес вакцинації 24 лютого. Станом на ранок 26 лютого зробили 1338 щеплень. Лідерами за кількістю зроблених щеплень є Київ, Тернопільська і Черкаська області - по 90.
Раніше РБК-Україна писало, що при вакцинації від коронавірусу потрібно при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Останній потрібен, якщо немає підписаної декларації з сімейним лікарем.
Зазначимо, в Україні за добу виявили 8003 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень в Івано-Франківській області та Києві.