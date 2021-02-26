Вакцинация от коронавируса началась в более половине стран мира, - Bloomberg

Процесс вакцинации от коронавируса начался уже в 100 из 193 стран мира. Всего привиты были более 225 миллионов человек.

При этом по охвату вакцинации лидирует Израиль, здесь этот на 100 человек прививку получили 86,9. Далее идут Сейшельские острова (73,44), Объединенные Арабские Эмираты (54,39), Великобритания (29,03) и Мальдивы (26,43).

Напомни, в Украине процесс вакцинации начался 24 февраля. По состоянию на утро 26 февраля сделали 1338 прививок. Лидерами по количеству сделанных прививок является Киев, Тернопольская и Черкасская области - по 90.

Ранее РБК-Украина писало, что при вакцинации от коронавируса нужно при себе иметь паспорт и идентификационный код. Последний нужен, если нет подписанной декларации с семейным врачом.

Отметим, в Украине за сутки выявили 8003 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Ивано-Франковской области и Киеве.