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Вакцинації від COVID поки недостатньо для вільних поїздок до ЄС, - Боррель

Новость на русском → Брюссель, Четвер 04 лютого 2021 13:40
Вакцинації від COVID поки недостатньо для вільних поїздок до ЄС, - Боррель Фото: Жозеп Боррель (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вакцинація від COVID поки вважається недостатньо надійним параметром для вільних поїздок до країн Європейського союзу. А на тлі появи нових штамів заходи з безпеки будуть додатково переглянуті.

Про це в інтерв'ю "Інтерфаксу" заявив високий представник ЄС по зовнішній політиці і політиці безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, у зв'язку з ризиками, які створюють нові штами COVID-19, в Євросоюзі переглянуть критерії для поїздок і введуть нові заходи безпеки.

"На даний момент вакцинація не вважається достатньо надійним параметром", - заявив Боррель.

Він додав, що на сьогодні неможливо спрогнозувати, коли відкриються зовнішні кордони ЄС.

"Потрібні додаткові обговорення в контексті подальшого розвитку пандемії. Одне можна сказати напевно - ми сподіваємося на швидке та безпечне відкриття країн, економік і кордонів та працюємо над цим", - підкреслив Боррель.

Нагадаємо, раніше країни ЄС погодили вимоги до сертифікатів про вакцинацію від COVID.

В Україні планують видавати сертифікати про вакцинації тим, кому він буде потрібен для поїздок за кордон.

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