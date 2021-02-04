Вакцинації від COVID поки недостатньо для вільних поїздок до ЄС, - Боррель
Вакцинація від COVID поки вважається недостатньо надійним параметром для вільних поїздок до країн Європейського союзу. А на тлі появи нових штамів заходи з безпеки будуть додатково переглянуті.
Про це в інтерв'ю "Інтерфаксу" заявив високий представник ЄС по зовнішній політиці і політиці безпеки Жозеп Боррель.
За його словами, у зв'язку з ризиками, які створюють нові штами COVID-19, в Євросоюзі переглянуть критерії для поїздок і введуть нові заходи безпеки.
"На даний момент вакцинація не вважається достатньо надійним параметром", - заявив Боррель.
Він додав, що на сьогодні неможливо спрогнозувати, коли відкриються зовнішні кордони ЄС.
"Потрібні додаткові обговорення в контексті подальшого розвитку пандемії. Одне можна сказати напевно - ми сподіваємося на швидке та безпечне відкриття країн, економік і кордонів та працюємо над цим", - підкреслив Боррель.
Нагадаємо, раніше країни ЄС погодили вимоги до сертифікатів про вакцинацію від COVID.
В Україні планують видавати сертифікати про вакцинації тим, кому він буде потрібен для поїздок за кордон.