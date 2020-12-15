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Вакцину компанії Moderna визнано безпечною, - регулятор США

Автор: РБК-Україна

Вакцина від COVID-19 фармацевтичної компанії Moderna визнана безпечною. Побічні ефекти вкрай рідкісні і не викликають побоювань.

Про це пише BBC з посиланням на висновки Управлінням з контролю за продуктами і ліками (FDA) США.

Повідомляється, що регулятор підтвердив безпеку вакцини Moderna. Це відкриває шлях для того, щоб її допустили на американський ринок. Зазначимо, на відміну від Pfizer, вакцина Moderna не вимагає зберігання при наднизьких температурах.

У 54-сторінковому документі FDA говориться, що "немає особливих побоювань з приводу безпеки" і що серйозні побічні ефекти були вкрай рідкісними (жар, головний біль, болі в м'язах і суглобах). У разі схвалення вакцини поставки можуть початися протягом 24 годин.

Також згідно з документом, FDA підтверджує ефективність вакцини на рівні 94,1% за підсумками випробувань за участю 30 000 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Moderna до кінця березня випустить 145 млн доз вакцини від коронавірусу.

Також повідомлялося, що вакцина Moderna може забезпечити імунітет на три місяці.

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