Вакцина AstraZeneca знаходиться на прямому маршруті в Україну, - МОЗ

Вакцина від коронавірусу компанії AstraZeneca прибуде в Україну найближчими днями. Перша партія COVID-вакцини вже знаходиться на прямому маршруті в Україну.

Про це під час брифінгу заявила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

"З дня на день Україна очікує першу партію вакцини від коронавірусу. Препарат компанії AstraZeneca прибули за місцем призначення і прямо зараз знаходяться на прямому маршруті в Україну", - заявила Шаталова.

За її словами, вакцинація розпочнеться в Україні згідно з затвердженим графіком - в лютому.

Нагадаємо, минулого тижня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вилетів до Індії на переговори по постачаннях COVID-вакцин для українців.

Вчора Степанов заявив, що 500 тисяч доз вакцини повинні прибути в Україну найближчими днями. Далі вони будуть розподілені між регіонами згідно з планом МОЗ.

Також РБК-Україна писало, що першими вакцину від COVID отримають Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ.