ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вакцина від AstraZeneca ефективна вже після першої дози: рівень захисту понад 70%

Новость на русском → Середа 03 лютого 2021 14:18
Вакцина від AstraZeneca ефективна вже після першої дози: рівень захисту понад 70% Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вакцина від COVID британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca виявилася ефективною вже після першої дози. Зокрема, рівень захисту становить понад 70%.

Про це йдеться в релізі на сайті компанії.

Повідомляється, що третя фаза клінічних випробувань показує 100%-ий захист від важких наслідків, госпіталізації та смерті від COVID.

Дослідження у Великобританії, Бразилії та Південній Африці показали ефективність вакцини на рівні 76% після першої дози зі збереженням захисту до другої дози. При інтервалі між ними від 12 тижнів і більше ефективність вакцини збільшується до 82%.

Крім того, випробування підтвердили, що вакцина від AstraZeneca знижує безсимптомну передачу вірусу на 67% після першої дози і на 50% після другої. Аналіз ґрунтується на показниках понад 17 000 добровольців, у яких було виявлено 332 симптоматичних випадки.

Вакцину можна зберігати і транспортувати в нормальних умовах охолодження при температурі від +2 до +7 протягом не менше шести місяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що низка європейських країн не рекомендує використовувати вакцину від AstraZeneca при вакцинації літніх людей.

РБК-Україна писало, що від 2,2 млн до 3,8 млн доз вакцини AstraZeneca мають надійти до України до кінця другого кварталу 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Вакцина COVID-19 Коронавірус
NEWS
В Кабміні назвали умову для проведення електронних виборів
Сергій Щербина, Анастасія Рокитна В Кабміні назвали умову для проведення електронних виборів
DAILY
Михайло Федоров: Якщо потрібно буде зробити "COVID-паспорт" – зробимо швидко
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Михайло Федоров: Якщо потрібно буде зробити "COVID-паспорт" – зробимо швидко