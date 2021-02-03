Вакцина від AstraZeneca ефективна вже після першої дози: рівень захисту понад 70%

Вакцина від COVID британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca виявилася ефективною вже після першої дози. Зокрема, рівень захисту становить понад 70%.

Про це йдеться в релізі на сайті компанії.

Повідомляється, що третя фаза клінічних випробувань показує 100%-ий захист від важких наслідків, госпіталізації та смерті від COVID.

Дослідження у Великобританії, Бразилії та Південній Африці показали ефективність вакцини на рівні 76% після першої дози зі збереженням захисту до другої дози. При інтервалі між ними від 12 тижнів і більше ефективність вакцини збільшується до 82%.

Крім того, випробування підтвердили, що вакцина від AstraZeneca знижує безсимптомну передачу вірусу на 67% після першої дози і на 50% після другої. Аналіз ґрунтується на показниках понад 17 000 добровольців, у яких було виявлено 332 симптоматичних випадки.

Вакцину можна зберігати і транспортувати в нормальних умовах охолодження при температурі від +2 до +7 протягом не менше шести місяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що низка європейських країн не рекомендує використовувати вакцину від AstraZeneca при вакцинації літніх людей.

РБК-Україна писало, що від 2,2 млн до 3,8 млн доз вакцини AstraZeneca мають надійти до України до кінця другого кварталу 2021 року.