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Вакцина от AstraZeneca эффективна уже после первой дозы: уровень защиты выше 70%

Новина українською → Среда 03 февраля 2021 14:18
Вакцина от AstraZeneca эффективна уже после первой дозы: уровень защиты выше 70% Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вакцина от COVID британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca оказалась эффективной уже после первой дозы. В частности, уровень защиты составляет более 70%.

Об этом говорится в релизе на сайте компании.

Сообщается, что третья фаза клинических испытаний показывает 100%-ую защиту от тяжелых последствий, госпитализации и смерти от COVID.

Исследования в Великобритании, Бразилии и Южной Африке показали эффективность вакцины на уровне 76% после первой дозы с сохранением защиты до второй дозы. При интервале между ними от 12 недель и более эффективность вакцины увеличивается до 82%.

Кроме того, испытания подтвердили, что вакцина от AstraZeneca снижает бессимптомную передачу вируса на 67% после первой дозы и на 50% после второй. Анализ данных основывается на показателях более 17 000 добровольцев, у которых было выявлено 332 симптоматических случая.

Вакцину можно хранить и транспортировать в нормальных условиях охлаждения при температуре от +2 до +7 в течение не менее шести месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что ряд европейских стран не рекомендует использовать вакцину от AstraZeneca при вакцинации пожилых людей.

РБК-Украина писало, что от 2,2 млн до 3,8 млн доз вакцины AstraZeneca должны поступить в Украину до конца второго квартала 2021 года.

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