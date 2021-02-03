Вакцина от AstraZeneca эффективна уже после первой дозы: уровень защиты выше 70%

Вакцина от COVID британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca оказалась эффективной уже после первой дозы. В частности, уровень защиты составляет более 70%.

Об этом говорится в релизе на сайте компании.

Сообщается, что третья фаза клинических испытаний показывает 100%-ую защиту от тяжелых последствий, госпитализации и смерти от COVID.

Исследования в Великобритании, Бразилии и Южной Африке показали эффективность вакцины на уровне 76% после первой дозы с сохранением защиты до второй дозы. При интервале между ними от 12 недель и более эффективность вакцины увеличивается до 82%.

Кроме того, испытания подтвердили, что вакцина от AstraZeneca снижает бессимптомную передачу вируса на 67% после первой дозы и на 50% после второй. Анализ данных основывается на показателях более 17 000 добровольцев, у которых было выявлено 332 симптоматических случая.

Вакцину можно хранить и транспортировать в нормальных условиях охлаждения при температуре от +2 до +7 в течение не менее шести месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что ряд европейских стран не рекомендует использовать вакцину от AstraZeneca при вакцинации пожилых людей.

РБК-Украина писало, что от 2,2 млн до 3,8 млн доз вакцины AstraZeneca должны поступить в Украину до конца второго квартала 2021 года.