УЗ відновлює курсування потягу Київ-Варшава: графік

Між Києвом та Варшавою відновлює курсування поїзд №67/68. Поїзд вийде на маршрут вже 4 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
Поїзд відправлятиметься з Києва о 18:48 і до Варшави прибуватиме о 09:02.
У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Варшави о 17:10 і прибуватиме до Києва об 11:00.
Квитки на поїзд Київ-Варшава можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або ж в касі вокзалів.
Окрім квитка на поїзд, згідно з новими правилами карантину, пасажири повинні мати при собі документи, які підтверджують COVID-безпечність.
Які документи приймаються: