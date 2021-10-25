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УЗ відновлює курсування потягу Київ-Варшава: графік

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Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 15:19
УЗ відновлює курсування потягу Київ-Варшава: графік Фото: потяг Київ-Варшава знову виходить на маршрут (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Між Києвом та Варшавою відновлює курсування поїзд №67/68. Поїзд вийде на маршрут вже 4 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Графік поїзда Київ-Варшава

Поїзд відправлятиметься з Києва о 18:48 і до Варшави прибуватиме о 09:02.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Варшави о 17:10 і прибуватиме до Києва об 11:00.

Де можна придбати квитки

Квитки на поїзд Київ-Варшава можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або ж в касі вокзалів.

Документи для посадки

Окрім квитка на поїзд, згідно з новими правилами карантину, пасажири повинні мати при собі документи, які підтверджують COVID-безпечність.

Які документи приймаються:

  • довідка про отримання хоча б одної дози вакцини;
  • міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію від COVID-19;
  • негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту на антиген.
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