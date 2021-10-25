УЗ возобновляет курсирование поезда Киев-Варшава: график
Фото: поезд Киев-Варшава снова выходит на маршрут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Между Киевом и Варшавой возобновляет курсирование поезд №67/68. Поезд выйдет на маршрут уже 4 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
График поезда Киев-Варшава
Поезд будет отправляться из Киева в 18:48 и в Варшаву будет прибывать в 09:02.
В обратном направлении поезд будет отправляться из Варшавы в 17:10 и будет прибывать в Киев в 11:00.
Где можно приобрести билеты
Билеты на поезд Киев-Варшава можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или же в кассе вокзалов.
Документы для посадки
Кроме билета на поезд, согласно новым правилам карантина, пассажиры должны иметь при себе документы, подтверждающие COVID-безопасность.
Какие документы принимаются:
- справка о получении хотя бы одной дозы вакцины;
- международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации от COVID-19;
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген.