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УЗ возобновляет курсирование поезда Киев-Варшава: график

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Киев, Понедельник 25 октября 2021 15:19
УЗ возобновляет курсирование поезда Киев-Варшава: график Фото: поезд Киев-Варшава снова выходит на маршрут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Между Киевом и Варшавой возобновляет курсирование поезд №67/68. Поезд выйдет на маршрут уже 4 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

График поезда Киев-Варшава

Поезд будет отправляться из Киева в 18:48 и в Варшаву будет прибывать в 09:02.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Варшавы в 17:10 и будет прибывать в Киев в 11:00.

Где можно приобрести билеты

Билеты на поезд Киев-Варшава можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или же в кассе вокзалов.

Документы для посадки

Кроме билета на поезд, согласно новым правилам карантина, пассажиры должны иметь при себе документы, подтверждающие COVID-безопасность.

Какие документы принимаются:

  • справка о получении хотя бы одной дозы вакцины;
  • международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации от COVID-19;
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген.
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Укрзализныця Киев Варшава
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