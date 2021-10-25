УЗ возобновляет курсирование поезда Киев-Варшава: график

Между Киевом и Варшавой возобновляет курсирование поезд №67/68. Поезд выйдет на маршрут уже 4 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" .

График поезда Киев-Варшава

Поезд будет отправляться из Киева в 18:48 и в Варшаву будет прибывать в 09:02.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Варшавы в 17:10 и будет прибывать в Киев в 11:00.

Где можно приобрести билеты

Билеты на поезд Киев-Варшава можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или же в кассе вокзалов.

Документы для посадки

Кроме билета на поезд, согласно новым правилам карантина, пассажиры должны иметь при себе документы, подтверждающие COVID-безопасность.

Какие документы принимаются: