На вулиці і в масці: у ВООЗ дали рекомендації щодо відзначення Різдва і Нового року

Фото: людина в масці (Віталій Носач/РБК-Україна)

Європейський офіс Всесвітньої організації охорони здоров'я дав рекомендації на час прийдешніх свят. Організація рекомендує носити маски та дотримуватися соціальну дистанцію.

Про це сказано в повідомленні на сайті регіонального бюро ВООЗ.

"Збори повинні проводитися на вулиці, якщо це можливо, і учасники повинні носити маски та дотримуватися фізичної дистанції", - зазначено в повідомленні.

Організація радить обмежити число гостей і забезпечити хорошу вентиляцію у разі, якщо свято проходить у приміщенні. Що стосується подорожей, європейцям рекомендували уникати засобів пересування, у яких можуть бути натовпи.

У ВООЗ закликали також обережно поставитися до роботи лижних курортів, які "зіграли значну роль у поширенні пандемії у Європі".

"Влада повинна розглянути можливість відкласти, обмежити або скасувати масові зібрання у поточній ситуації поширення (коронавірусу, - ред.) у Європі", - звернули увагу в організації.

Нагадаємо, Європейське регіональне бюро ВООЗ попереджає про потенційний спалах коронавірусу на початку 2021 року.

Як писало РБК-Україна, експерти бюро проведуть перевірку здатності установ пенітенціарної системи України боротися зі спалахами коронавірусу.