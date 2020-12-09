"Укрзалізниця" запустила потяг з Києва в прифронтову Авдіївку

"Укрзалізниця" з 13 грудня запускає поїзд з Києва в прифронтову Авдіївка (Донецька область). Потяг курсуватиме щодня, відправлення заплановано на 19:19, прибуття - на наступний день о 9:10.

Про це йдеться на сайті УЗ.

Вартість квитків у купе становить близько 390 гривень залежно від дня поїздки, плацкарт - 231 грн.

Продаж квитків відкрита з 13 грудня. Поїзд буде здійснювати рух за маршрутом 316 0 з зупинками в Кам'янці, Дніпрі, Покровську.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що "Укрзализныця" запускає додатковий поїзд, який курсуватиме під час новорічних свят - Миколаїв-Рахів.

Також повідомлялося, що УЗ відновлює курсування пасажирського поїзда "Гуцульщина" № 357/358 Київ - Рахів на період зимових свят. Поїзд запустять з 18 грудня.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на новорічні свята сполученням Львів - Одеса, Ковель - Львів, Київ - Херсон, Київ - Шостка та Київ - Черкаси.

Додамо, що з 15 грудня УЗ запускає швидкісний потяг сполученням Київ-Славське. Він буде здійснювати зупинки на станціях Коростень, Підзамче, Львів та Стрий.

До того ж "Укрзалізниця" призначила три додаткових поїзди в західному напрямку.