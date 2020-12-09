"Укрзализныця" запускает поезд из Киева в прифронтовую Авдеевку

"Укрзализныця" с 13 декабря запускает поезд из Киева в прифронтовую Авдеевку (Донецкая область). Поезд будет курсировать ежедневно, отправление запланировано на 19:19, прибытие - на следующий день в 9:10.

Об этом говорится на сайте УЗ.

Стоимость билетов в купе составляет около 390 гривен в зависимости от дня поездки, плацкарт - 231 грн.

Продажа билетов открыта с 13 декабря. Поезд будет осуществлять движение по маршруту 316 0 с остановками в Камянке, Днепре, Покровске.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд, который будет курсировать во время новогодних праздников - Николаев-Рахов.

Также сообщалось, что УЗ возобновляет курсирование пассажирского поезда "Гуцульщина" № 357/358 Киев - Рахов на период зимних праздников. Поезд запустят с 18 декабря.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на новогодние праздники сообщением Львов - Одесса, Ковель - Львов, Киев - Херсон, Киев - Шостка и Киев - Черкассы.

Добавим, что с 15 декабря УЗ запускает скоростной поезд сообщением Киев-Славское. Он будет осуществлять остановки на станциях Коростень, Подзамче, Львов и Стрый.

К тому же "Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда в западном направлении.