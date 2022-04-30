Укрзалізниця тимчасово зупинила продаж квитків онлайн

Укрзалізниця повідомила, що тимчасово призупиняє продаж електронних квитків на поїзди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Зокрема, через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії.
"Скоро все відновимо, перепрошуємо за незручності", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця на період затяжної комендантської години в Одесі скасовує поїзди.
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