Укрзалізниця тимчасово зупинила продаж квитків онлайн

Укрзалізниця повідомила, що тимчасово призупиняє продаж електронних квитків на поїзди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

"Скоро все відновимо, перепрошуємо за незручності", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця на період затяжної комендантської години в Одесі скасовує поїзди.

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