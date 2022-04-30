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Укрзализныця временно остановила продажу билетов онлайн

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Суббота 30 апреля 2022 13:53
Укрзализныця временно остановила продажу билетов онлайн Укрзализныця (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Укрзализныця сообщила, что временно приостанавливает продажу электронных билетов на поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

В частности, из-за неотложных технических работ временно приостановлена продажа электронных билетов на поезда, а также работа сервисов онлайн-поддержки и горячей линии.

"Скоро все восстановим, извиняемся за неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця на период затяжного комендантского часа в Одессе отменяет поезда.

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