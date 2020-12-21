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В "Укроборонпромі" запустили процес корпоратизації

Новость на русском → Київ, Понеділок 21 грудня 2020 16:55
В "Укроборонпромі" запустили процес корпоратизації Фото: Юрій Гусєв (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв підписав наказ про початок корпоратизації оборонного концерну. Підготовка до корпоратизації займе кілька місяців.

Підписання документа відбулося під час брифінгу в Києві 21 грудня.

За його словами, даним наказом запускається процес підготовки до реформування оборонного концерну.

"Сьогодні я хочу підписати історичний для нашого концерну наказ про початок корпоратизації, про перетворення концерну в холдинги, ефективні системи, які відкриють можливість для залучення фінансів, нових технологій, для впровадження ефективної прозорої системи корпоративного управління", - сказав Гусєв.

В "Укроборонпрому" очікують, що протягом періоду підготовки до корпоратизації Верховна рада схвалить законопроект №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що "Укроборонпром" припинить своє існування в 2021 році. Замість концерну будуть створені нові холдингові компанії.

Також повідомлялося, що уряд узгодив приватизацію 18 підприємств "Укроборонпрому". Їх передали Фонду державного майна.

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