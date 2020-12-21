В "Укроборонпроме" запустили процесс корпоратизации

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации оборонного концерна. Подготовка к корпоратизации займет несколько месяцев.

Подписание документа состоялось во время брифинга в Киеве 21 декабря.

По его словам, данным приказом запускается процесс подготовки к реформированию оборонного концерна.

"Сегодня я хочу подписать исторический для нашего концерна приказ о начале корпоратизации, о превращении концерна в холдинги, эффективные системы, которые откроют возможность для привлечения финансов, новых технологий, для внедрения эффективной прозрачной системы корпоративного управления", - сказал Гусев.

В "Укроборонпроме" ожидают, что в течение периода подготовки к корпоратизации Верховная рада одобрит законопроект №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что "Укроборонпром" прекратит свое существование в 2021 году. Вместо концерна будут созданы новые холдинговые компании.

Также сообщалось, что правительство согласовало приватизацию 18 предприятий "Укроборонпрома". Их передали Фонду государственного имущества.