В Україну повертаються грози і шквали: на які області завтра обрушиться негода

Найближчої доби в Україну повернуться грози і шквальний вітер. Ряд областей опади обійдуть стороною, в них збережеться спекотна погода.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Укргідрометцентру.
У ніч на 13 липня на півдні країни, а також у Житомирі, Київській, Вінницькій та Черкаській областях очікуються короткочасні дощі та грози з поривами вітру від 15 до 20 метрів на секунду.
На решті території України опади не прогнозуються. У Харківській, Луганській, Донецькій та Полтавській областях повітря вдень прогріється до 33, вночі - до 18 градусів. Швидкість вітру в цих регіонах складе від 5 до 10 метрів в секунду.
На морських узбережжях вночі очікується від 15 до 20 градусів, вдень температура повітря складе до 24 тепла. У Карпатах вночі - 8-13, вдень 18-23 градуси.
Нагадаємо, у Львівській та Івано-Франківській областях очікується підняття рівня води в річках на метр. Внаслідок сильних злив у Карпатах можливі селеві потоки.
Відзначити, в Україні різко погіршилася погода. Синоптики оголосили штормове попередження.