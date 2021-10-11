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В Україну повертаються дощі: синоптики назвали дату

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Київ, Понеділок 11 жовтня 2021 12:02
В Україну повертаються дощі: синоптики назвали дату Фото: в Україну повертаються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну повертаються дощі на цьому тижні. Погіршення погоди очікується 12-13 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Дощі повертаються в Україну 12 жовтня. Дощі будуть у західних областях, Житомирській та Вінницькій.

Температура повітря там складе +6+13 вдень та +2+5 вночі. На півночі вдень буде +10+13, а вночі +2+4. У східних областях очікується +14+17 вдень та +3+6 вночі.

У центральних регіонах вдень очікується +11+15, а вночі +2+5. На півдні вдень +13+17, а вночі +3+9.

В Україну повертаються дощі: синоптики назвали дату

13 жовтня дощі накриють вже майже всю Україну. Така погода омине тільки Львівську, Волинську, Харківську, Луганську та Донецьку області.

В Україну повертаються дощі: синоптики назвали дату

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