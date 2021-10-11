В Украину возвращаются дожди: синоптики назвали дату
Фото: в Украину возвращаются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украину возвращаются дожди на этой неделе. Ухудшение погоды ожидается 12-13 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Дожди возвращаются в Украину 12 октября. Дожди будут в западных областях, Житомирской и Винницкой.
Температура воздуха там составит +6+13 днем и +2+5 ночью. На севере днем будет +10+13, а ночью +2+4. В восточных областях ожидается +14+17 днем и +3+6 ночью.
В центральных регионах днем ожидается +11+15, а ночью +2+5. На юге днем +13+17, а ночью +3+9.
13 октября дожди накроют уже почти всю Украину. Такая погода обойдет только Львовскую, Волынскую, Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.